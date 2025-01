Retrospectiva-2024: em tempo de Botafogo, como ser triste?

No Colosso, o Botafogo cumpriu sua missão. Venceu os reservas do São Paulo por 2 a 1, com gol do candidato a vilão Gregore, no último minuto. Desfecho perfeito para quem foi um dos jogadores mais regulares na campanha da Estrela Solitária em 2024. Portanto, volta olímpica no gramado, fim de um jejum de 29 anos e esparadrapo na boca de quem vivia falando em "nova pipocada" - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo