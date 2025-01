Confira os jogadores que se aposentaram dos gramados em 2024: Parte 2

Bruno Cortez - Aos 37 anos, o lateral- esquerdo que defendeu com sucesso Botafogo, São Paulo e Grêmio, neste último ganhou a LIbertaodrs-2017, anunciou seu fim de carreira ao fim do contrato com o Sampaio Corrêa-MA. Mas ele segue no futebol. Como ele tem a licença pro da CBF para treinador, está iniciando a carreira de técnico no time sub-15 do Ceará Foto: Divulgação/Ag. Mirassol