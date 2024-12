Retrospectiva 2024: Erros em profusão e luta contra queda marcam ano do Fluminense

ABRIL: Esse mês foi marcado pela estreia do Fluminense na Libertadores, que buscava o bicampeonato, e no Brasileirão. No torneio continental, um empate por 1 a 1, no Peru, com o Alianza Lima. Já na competição nacional, o Tricolor ficou com a igualdade no placar diante do Bragantino, no Maracanã, por 2 a 2. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense