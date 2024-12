Retrospectiva 2024: Santos tem percalços, mas supera ano mais difícil de sua história

JANEIRO - No segundo dia do ano, o Santos ganhou um novo mandatário. Apesar de ganhar a eleição em 2023, Marcelo Teixeira tomou posse da presidência do Peixe no dia 2 de janeiro de 2024, com a missão de conduzir o Alvinegro Praiano no período mais dificíl da história do clube: disputar uma Série B. - Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.