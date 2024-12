Retrospectiva 2024: São Paulo conquista título, frustrações e deixa sensação de que ‘podia mais’

No último jogo do ano, Zubeldía decide colocar garotos e jogadores pouco utilizados durante toda a temporada contra o Botafogo, campeão do Brasileiro. O Tricolor até consegue competir, mas perde para o Glorioso por 2 a 1, no Nilton Santos e encerra a temporada com três derrotas consecutivas e cinco jogos sem vencer. - Foto: Rubens Chiri / saopaulofc Foto: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc