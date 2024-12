Atuações do Flamengo contra o Vitória: Valeu, Gabigol!

ROSSI - Poderia ter se saído melhor do lance do gol do Vitória no primeiro tempo, embora as falhas maiores tenham sido dos homens de defesa. Bom nons outros lances em que o Vitória buscou atacar e acertou o alvo - NOTA 6,0 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo