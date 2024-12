PONTE - Realizou um trabalho inconsistente defensivo, dando espaço para Idrissi, um marroquino bom de bola do outro lado. Pecou, também, no ataque. Teve uma chance clara e chutou a própria perna, de forma até atabalhoada. Parecia aquele jogador do Carioca. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Tiquinho - NOTA: 2,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo