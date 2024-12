PHILIPPE COUTINHO - Fez lançamento espetacular no lance do gol inaugural da partida. Era o cérebro do time no meio-campo, buscando associações com seus companheiros. Bateu falta na barreira e cobrou escanteios sem perigo, no entanto. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco