MATHEUS PEREIRA - Abaixo do seu normal, mas fez uma partida ok tecnicamente, apesar de não ter aparecido muito no ataque. No entanto, arrumou confusão o jogo inteiro. Ele foi expulso após confusão já no fim de jogo. Nota: 4,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro