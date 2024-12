ATHLETICO - Precisando do resultado, o Furacão não jogou para isso. Uma postura defensiva, pouco intesidade no ataque e Mycael foi quem salvou. Certo momento, o Rubro-Negro estava mais preocupado com os outros jogos do que com sua própria. Rebaixamento no centenário e o mais vexame do clube. Nota: 3. - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético