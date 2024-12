JANDREI - Apareceu bem com boas defesas durante a partida, mas vacilou no segundo gol. do Botafogo Deu um passe na fogueira para Santi Longo, que foi desarmado por Gregore, já no último minuto da partida. . NOTA: 5,0 - Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net Foto: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net