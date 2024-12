JOÃO PEDRO - No meio da pressão que o Tricolor sofreu no começo da segunda etapa, foi quem mais se destacar no desafogo. Além de aparecer na defesa, foi muito bem no ataque. O gol premiou sua atuação no Barradão. Nota: 7.- Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA