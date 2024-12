MATHEUZINHO – Apareceu menos do que o normal no apoio no primeiro tempo, já que revezou muito com Carrillo, que atuou diretamente pela direita, e Yuri Alberto jhogou muitas verzes por ali. Correto na marcação, quando fazia em alguns momentos um papel de terceiro zagueiro (com Carrilo cuidando da lateral). Atacou mais na etapa final e quase fez um gol. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians