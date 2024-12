WESLEY - Não é de hoje que é o melhor lateral-direito do Brasil. Eficaz em quase todos os lances defensivos e um terror para a defesa do Inter quando apoiou no ataque. Várias ótimas jogadas e uma assistência perfeita para o terceiro gol do Mengo no primeiro tempo. Na etapa final, perdeu algums disputas, como no lance do segundo gol do Inter - NOTA 7,5 - Foto: Marcelo Cortes /Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo