RAYAN – Começou bem, chamando o jogo e se movimentando. Deu o chute mais perigoso do Vasco, para ótima defesa de Ronaldo. No fim do primeiro tempo, teve um choque de cabeça com Guilherme Romão. Ambos saíram com concussão. NOTA 6,0 Foto:Daniel Ramalho/Vasco Foto: Daniel RAMALHO/VASCO