BARBOZA - Mais uma atuação de alto nível do argentino, apesar da confusão na marcação no gol de Vargas. Com ótimos desarmes dentro e fora da área, esbanjou eficiência, ganhando a maioria das disputas com os atacantes do Galo, incluindo Hulk. NOTA 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo