BARREAL: Se movimentou bastante pelos lados do campo, mas não conseguiu progredir nem colaborar com o time da forma esperada por Fernando Diniz. No lance do gol do Grêmio, não voltou para marcar e deixou espaço. NOTA: 5,0. - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro