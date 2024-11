VILLASANTI - Outra peça importante no empate. Com o jogo moldado no contra-ataque, o paraguaio teve uma ampla atuação na conexão para o ataque, principalmente no primeiro tempo, fazendo uma boa triangulação com João Pedro e Aravena. Nota: 7. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio) Foto: Lucas Uebel/ Grêmio