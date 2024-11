MATHEUZINHO - Muito ativo no apoio, principalmente no primeiro tempo quando fez boas jogadas, como a que resultou no segundo gol corintiano. No segundo tempo ficou um pouco mais preso na defesa, fechando bem os espaços e anulando as investidas de Piton - NOTA 7,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians