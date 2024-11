PUMITA - No início, não sabia se auxiliava o ataque ou ajudava a defesa, que parecia um queijo suíço. Com a saída de Paulo Henrique ainda no primeiro tempo, e com a de Vegetti na etapa final, voltou a ser um homem de ataque. Fez um belo gol. NOTA 6,5.Foto: Daniel RAMALHO/VASCO Foto: Daniel RAMALHO/VASCO