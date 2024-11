TIQUINHO SOARES - Entrou no lugar do Júnior Santos no intervalo. Teve algumas finalizações logo no início do segundo tempo e foi um dos responsáveis pela pressão do Alvinegro no ataque. Foi ele quem cabeceou a bola que desviou no zagueiro do Vitória e empatou o jogo. Foi expulso nos acréscimos. Nota: 6,0- Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo