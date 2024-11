VILLALBA – Perdido nas falhas de posicionamento da defesa cruzeirense. Poderia ser mais efetivo na marcação a Sosa, tanto no lance do gol anulado logo aos três minutos (deixou o atacante fazer o pivô), quanto no segundo gol, quando chegou atrasado. No segundo tempo, se lançou ao ataque no fim e deu buracos defensivos. Um deles resultou no terceiro gol do Racing – NOTA 4,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro