SAMUEL XAVIER – Na defesa, evitou um ataque perigoso, mas não estava ligado na chegada de Moisés no seu setor no primeiro gol do Fortaleza. Apareceu muito no apoio e fez jogada sensacional no lance do gol de Keno. NOTA 6,5. Foto? Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense