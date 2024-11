PAYET: Com a bola nos pés, é o maestro do time. Tenta bastante, distribui o jogo, orienta e insiste em buscar soluções. No entanto, sem aproximação dos companheiros, fica isolado com a posse. Poderia atuar junto com Coutinho, mas Paiva prefere utilizá-los de forma alternada. Assim, saiu para a entrada do camisa 11. Fez uma partida mediana. NOTA: 6,0 - Fotos: Matheus Lima/Vasco Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco