BRUNO HENRIQUE - Centralizado no ataque, ficou batendo cabeça com a zaga do Cuiabá no primeiro tempo, só aparecendo quando recebia em profundidade. No segundo tempo, caindo pels flancos, passou a funcionar. Fez grande jogada no lance do gol de Guilherme. NOTA 6.5. Foto: Marcelo Cortes /CRF Foto: Marcelo Cortes /CRF