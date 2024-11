ZÉ IVALDO - Até iniciou bem ao salvar o time, mas errou no corte no lance que resultou no primeiro gol do adversário. No segundo, não conseguiu cortar a finalização de Yuri Alberto. Na etapa final, demonstrou raça e subiu de produção. NOTA 5,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro