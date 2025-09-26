Flipar
'Gastar tudo antes de morrer': famosos que 'deserdaram' os filhos
-
Em março, Gaby, que é filha do jornalista Roberto Cabrini, defendeu o direito dos filhos a heranças após uma reportagem sobre celebridades que optaram por não deixar suas fortunas para seus herdeiros. Foto: Reprodução/Instagram
-
"Eu sempre falo que os pais têm que usufruir. Ficar deixando tudo para filho tá errado, tem que usar [...] Agora, quando parte e não deixa a herança, ah, não, eu sou contra!", disse ela. Foto: Reprodução/SBT
-
Contudo, no mundo das celebridades, alguns famosos já disseram que não pretendem deixar herança para os filhos. Veja 9 casos! Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação
-
Ronaldo Fenômeno: De acordo com o filho mais velho do ex-jogador, Ronald, a maior parte do patrimônio do pai será direcionada à Fundação Fenômenos, voltada para ações sociais. Foto: Divulgação/Fifa
-
-
"Meu pai brinca que não vai deixar nada para mim e meus irmãos. Eu acho legal saber que tenho que correr atrás do meu", revelou ele em uma entrevista. Foto: Reprodução/Instagram
-
Gretchen: Em entrevista ao programa "Foi Mau", Gretchen disse que não vai deixar nada para os filhos. Foto: Instagram @mariagretchen
-
"Sou de gastar e não guardo nada. Sempre falo para meus filhos: trabalhem, porque eu vou gastar tudo antes de morrer", afirmou a Rainha do Rebolado. Foto: Instagram @mariaretchen
-
-
Jeff Goldblum: O ator, conhecido por papéis em "Wicked" (2024) e "Jurassic Park" (1993), revelou seus planos pouco convencionais para sua fortuna de R$ 203 milhões. Foto: Reprodução
-
Durante participação no podcast "Table for Two", Goldblum foi categórico: seus dois filhos terão que buscar seu próprio sustento na vida adulta. Foto: Flickr - Gage Skidmore
-
Jackie Chan: O astro do cinema e das artes marciais disse que pretende doar sua fortuna em vez de deixá-la como herança para seus filhos. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
"Se meu filho for capaz, ele pode ganhar o próprio dinheiro. Caso contrário, estarei desperdiçando o meu", comentou Chan, que é pai de Jaycee Chan e Etta Ng Chok Lam. Foto: Firdaus Latif - Wikimédia Commons
-
Mark Zuckerberg: Assim como outros bilionários, o fundador do Facebook (agora Meta) decidiu destinar a maior parte de seu dinheiro para causas sociais. Foto: JD Lasica/Wikimedia Commons
-
Quando sua primeira filha nasceu em 2015, Zuckerberg já havia anunciado que doaria 99% de suas ações da empresa - que hoje valem bilhões - para "melhorar o mundo". Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Bill Gates: O cocriador da Microsoft decidiu deixar apenas 1% de sua fortuna de R$ 614 bilhões para seus três filhos. O resto do dinheiro vai para sua fundação de caridade. Foto: Kjetil Ree - Wikimédia Commons
-
Ele explicou: "É um desserviço para as crianças receberem somas gigantescas de dinheiro. Isso distorce o caminho delas". Foto: Lukasz Kobus/European Commission/Wikipedia
-
Elton John: O ícone britânico da música afirmou que seus dois filhos terão estabilidade financeira, mas não viverão com luxo excessivo. Foto: Divulgação
-
-
Em entrevista ao jornal Mirror, ele disse que os filhos Zachary e Elijah "precisam sair e ganhar o próprio dinheiro". Foto: Flickr - Ernst Vikne
-
Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones revelou ao The Wall Street Journal que planeja destinar grande parte de seu patrimônio para instituições de caridade. Foto: Wikimedia Commons Georges Biard
-
Estima-se que Jagger possua uma fortuna de aproximadamente 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,7 bilhões). Foto: Reprodução
-
-
Daniel Craig: Conhecido por dar vida ao icônico James Bond, o ator britânico já expressou forte repúdio ao conceito de herança, definindo-a como "detestável". Foto: Reprodução/YouTube
-
Com uma fortuna estimada em R$ 811 milhões, Craig revelou planos de doar seu patrimônio. "Não quero deixar uma grande quantidade de dinheiro para a próxima geração", afirmou o astro, que é pai de dois filhos. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/ Harald Krichel