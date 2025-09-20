Assine
Alamanda: pétalas aveludadas embelezam e revigoram o jardim

    Seu nome científico é Allamanda cathartica, embora existam outras espécies e variedades, e ela pertence à família Apocynaceae, a mesma de algumas plantas trepadeiras e arbustivas populares. Foto: Pixabay
    As flores mais comuns são amarelo-vivo, mas há variedades em tons de roxo, rosa e até branco-creme, com nuances e intensidades diferentes conforme o híbrido. Foto: Bhuvaneshwari kandhasamy - wikimedia commons
    O amarelo é a cor mais difundida e marcante, associada à espécie nativa brasileira, com um centro levemente alaranjado que realça ainda mais seu brilho. Foto: Pixabay
    As variedades roxas e rosas costumam ser cultivadas em jardins mais especializados, sendo menos comuns e exigindo cuidados semelhantes às amarelas. Foto: Pixabay
    Originária principalmente da América do Sul, a alamanda é muito abundante no Brasil, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o clima quente favorece seu florescimento contínuo. Foto: Maina Tudu - wikimedia commons
    Fora do Brasil, também é encontrada em países tropicais da América Central, Caribe, sudeste da Ásia e algumas ilhas do Pacífico, sempre em locais ensolarados. Foto: Flickr Forest and Kim
    É uma planta que pode ser cultivada tanto em jardins amplos quanto em vasos grandes, desde que tenha espaço para se desenvolver, pois é trepadeira de crescimento vigoroso Foto: Pixabay
    Por ser tóxica se ingerida, é importante manter a alamanda longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos, apesar de seu uso ornamental frequente. Foto: Pixabay
    A planta exige sol pleno para florescer bem, pois na sombra tende a produzir menos flores e mais folhagem, prejudicando seu efeito decorativo. Foto: Pixabay
    O solo ideal para a alamanda é fértil, bem drenado e levemente ácido, sendo recomendada a adição de matéria orgânica para estimular o florescimento. Foto: Pixabay
    A poda é recomendada após a floração mais intensa, ajudando a controlar o tamanho da planta e estimular novos ramos e botões florais. Foto: Iamvivekkj - wikimedia commons
    Em regiões de clima frio ou com geadas, o cultivo da alamanda deve ser protegido, pois ela não tolera temperaturas muito baixas. Foto: Maina Tudu - wikimedia commons
    A alamanda é também muito utilizada em cercas vivas, pérgolas e treliças, cobrindo estruturas com seu verde intenso e flores chamativas. O orvalho a umedece de forma natural. Foto: Abdul Nurahman wikimedia commons
    Além do valor ornamental, a planta é apreciada por atrair polinizadores como borboletas, que se alimentam de seu néctar abundante. Foto: Abdul Nurahman wikimedia commons
    Com sua combinação de beleza, resistência e exuberância tropical, a alamanda é um dos símbolos de jardins ensolarados, unindo estética e vigor no paisagismo. Foto: New Moon wikimedia commons
