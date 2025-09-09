Flipar
Estrela de Harry Potter tem patrimônio impressionante; veja
A quantia milionária é fruto principalmente de seu papel como Harry Potter, que lhe rendeu 75 milhões de libras entre 2001 e 2011. A informação é do jornal britânico The Sun. Foto: Divulgação
O patrimônio do ator, gerenciado pela empresa de sua família, a Gilmore Jacobs Ltd, aumentou 6,6 milhões de libras só entre 2023 e 2024 graças a investimentos. Foto: Wikimedia Commons/Philip Romano
Nesse meio tempo, Radcliffe continuou atuando em filmes como "A Mulher de Preto", lançado em 2012, venceu um Tony Award em 2023 e se tornou pai. Foto: Reprodução
Em maio, foi anunciado que o ator voltaria à TV na nova comédia da NBC, chamada "The Fall and Rise of Reggie Dinkins". A estreia está prevista para 2025. Foto: Divulgação/NBC
Natural de Londres, Inglaterra, Daniel Jacob Radcliffe nasceu em 23 de julho de 1989. Foto: Flickr - Gage Skidmore
Ele começou sua carreira no cinema aos 11 anos, quando foi escalado para interpretar o jovem bruxo em "Harry Potter e a Pedra Filosofal", lançado em 2001. Foto: Reprodução
A franquia, composta por oito filmes lançados entre 2001 e 2011, transformou Radcliffe em uma das estrelas mais reconhecidas do mundo. Foto: Divulgação
O enorme sucesso de crítica e público fez a saga arrecadar mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias, se tornando assim uma das franquias cinematográficas de maior bilheteria de todos os tempos. Foto: Divulgação
Em seguida, Radcliffe procurou diversificar seu portfólio de atuação. Em 2012, por exemplo, estrelou o thriller sobrenatural "A Mulher de Preto". Foto: Divulgação
Em 2013, o ator protagonizou a comédia romântica "Será Que?", ao lado de Adam Driver. Foto: Divulgação
Outros filmes estrelados por Radcliffe na era pós-Harry Potter foram: "Amaldiçoado", de 2013, "Descompensada", de 2015, e "Victor Frankenstein", de 2015. Foto: Reprodução
Em 2016, Radcliffe viveu um morto-vivo no filme "Um Cadáver Para Sobreviver", da prestigiada produtora A24. Foto: Reprodução
Contudo, Radcliffe se consolidou como um ator talentoso mesmo nos palcos de teatro, estrelando em diversas peças de sucesso em Londres, Nova York e outras cidades pelo mundo. Foto: Reprodução
Em 2024, o ator ganhou seu primeiro Tony Award (considerado o Oscar do teatro) pela peça “Merrily We Roll Along”, a 5ª que ele estrelou na Broadway. Foto: Reprodução/CBS
Em 2023, Radcliffe havia recebido sua primeira indicação ao Emmy (principal prêmio da TV) por sua interpretação em "Weird: The Al Yankovic Story". Foto: Reprodução
Fora das telas e dos palcos, o ator é conhecido por sua humildade e dedicação a várias causas filantrópicas. Foto: Reprodução/Instagram
Por anos, ele tem apoiado organizações como "The Trevor Project", que oferece serviços de intervenção em crises e prevenção ao suicídio para jovens LGBTQ+. Foto: Reprodução
Além disso, Radcliffe costuma se abrir publicamente sobre suas lutas pessoais, incluindo sua batalha contra o alcoolismo, que perdurou até meados de 2010. Foto: Flickr - Gage Skidmore
Em 2008, o ator revelou sofrer de dispraxia, um distúrbio neurológico que prejudica sua coordenação motora e seu processo de aprendizagem. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2012, iniciou um relacionamento com a atriz Erin Darke, com quem vive atualmente em Nova York. Em 2023, nasceu o primeiro filho do casal, que não teve o nome revelado publicamente. Foto: Reprodução/X @disneyflixfr