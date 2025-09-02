Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Alimentos que combatem o mau hálito

RF
Redação Flipar
  • Felizmente, a alimentação pode ter um papel fundamental na manutenção de um hálito agradável. Certos alimentos possuem propriedades naturais que ajudam a combater o mau odor bucal, promovendo a limpeza da boca e estimulando a produção de saliva, que é essencial para neutralizar bactérias.
    Felizmente, a alimentação pode ter um papel fundamental na manutenção de um hálito agradável. Certos alimentos possuem propriedades naturais que ajudam a combater o mau odor bucal, promovendo a limpeza da boca e estimulando a produção de saliva, que é essencial para neutralizar bactérias. Foto: Imagem de Jean-François FAGEOL por Pixabay
  • MAÇÃ - A textura fibrosa da maçã ajuda a limpar resíduos dos dentes e da língua, enquanto a mastigação estimula a produção de saliva, que combate bactérias causadoras de mau odor. Consuma in natura com casca para potencializar seus efeitos.
    MAÇÃ - A textura fibrosa da maçã ajuda a limpar resíduos dos dentes e da língua, enquanto a mastigação estimula a produção de saliva, que combate bactérias causadoras de mau odor. Consuma in natura com casca para potencializar seus efeitos. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • Rica em vitamina C e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e combate bactérias bucais. Suas fibras promovem a saciedade e ajudam na digestão.
    Rica em vitamina C e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e combate bactérias bucais. Suas fibras promovem a saciedade e ajudam na digestão. Foto: Imagem de Clarissa19 por Pixabay
  • IOGURTE NATURAL - Os probióticos do iogurte reduzem os níveis de sulfeto de hidrogênio na boca, responsável pelo mau cheiro. Consuma diariamente sem adição de açúcar.
    IOGURTE NATURAL - Os probióticos do iogurte reduzem os níveis de sulfeto de hidrogênio na boca, responsável pelo mau cheiro. Consuma diariamente sem adição de açúcar. Foto: imagem gerada por i.a
  • Fonte de cálcio e proteínas, fortalece dentes e gengivas. Também auxilia na digestão e melhora a flora intestinal.
    Fonte de cálcio e proteínas, fortalece dentes e gengivas. Também auxilia na digestão e melhora a flora intestinal. Foto: Imagem gerada por i.a
  • SALSINHA - Contém clorofila, que neutraliza odores na boca. Mastigue folhas frescas após as refeições.
    SALSINHA - Contém clorofila, que neutraliza odores na boca. Mastigue folhas frescas após as refeições. Foto: Daniel Souza wikimedia commons
  • Rica em vitamina C e K, fortalece o sistema imunológico e melhora a coagulação do sangue. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
    Rica em vitamina C e K, fortalece o sistema imunológico e melhora a coagulação do sangue. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Foto: Povos do Ribeira wikimedia commons
  • HORTELÃ - O mentol presente na hortelã refresca o hálito e possui ação antibacteriana. Mastigue folhas frescas ou faça chá.
    HORTELÃ - O mentol presente na hortelã refresca o hálito e possui ação antibacteriana. Mastigue folhas frescas ou faça chá. Foto: Youtube/MundoBoaForma
  • Ajuda na digestão e alivia desconfortos estomacais. Também possui antioxidantes que protegem as células.
    Ajuda na digestão e alivia desconfortos estomacais. Também possui antioxidantes que protegem as células. Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay
  • CHÁ VERDE - Contém catequinas, compostos antioxidantes que reduzem bactérias bucais. Beba sem açúcar após as refeições.
    CHÁ VERDE - Contém catequinas, compostos antioxidantes que reduzem bactérias bucais. Beba sem açúcar após as refeições. Foto: Divulgação/Drogaria Minas Brasil
  • Rico em antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e auxilia na queima de gordura. Melhora a saúde cardiovascular.
    Rico em antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e auxilia na queima de gordura. Melhora a saúde cardiovascular. Foto: Imagem de apple deng por Pixabay
  • CENOURA - A textura crocante da cenoura estimula a produção de saliva, ajudando na limpeza bucal. Consuma crua como lanche.
    CENOURA - A textura crocante da cenoura estimula a produção de saliva, ajudando na limpeza bucal. Consuma crua como lanche. Foto: Divulgação
  • Rica em vitamina A, melhora a saúde ocular e a pele. Suas fibras auxiliam na digestão.
    Rica em vitamina A, melhora a saúde ocular e a pele. Suas fibras auxiliam na digestão. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
  • LIMÃO- A acidez do limão altera o pH bucal, dificultando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Use gotas na água ou mastigue a casca.
    LIMÃO- A acidez do limão altera o pH bucal, dificultando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Use gotas na água ou mastigue a casca. Foto: Divulgação
  • Fonte de vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Também auxilia na digestão e tem propriedades antioxidantes.
    Fonte de vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Também auxilia na digestão e tem propriedades antioxidantes. Foto: Reprodução do Youtube
  • GENGIBRE - Possui propriedades antimicrobianas que eliminam bactérias bucais. Mastigue um pedaço fresco ou faça chá.
    GENGIBRE - Possui propriedades antimicrobianas que eliminam bactérias bucais. Mastigue um pedaço fresco ou faça chá. Foto: Pixabay
  • Anti-inflamatório natural, alivia dores e desconfortos gastrointestinais. Melhora a circulação sanguínea.
    Anti-inflamatório natural, alivia dores e desconfortos gastrointestinais. Melhora a circulação sanguínea. Foto: Divulgação
  • NOZES - Suas gorduras saudáveis ajudam a neutralizar odores fortes na boca. Consuma pequenas porções como lanche.
    NOZES - Suas gorduras saudáveis ajudam a neutralizar odores fortes na boca. Consuma pequenas porções como lanche. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • Ricas em ômega-3, protegem o coração e melhoram a função cerebral. Também possuem antioxidantes.
    Ricas em ômega-3, protegem o coração e melhoram a função cerebral. Também possuem antioxidantes. Foto: Nicky Pixabay
  • PEPINO - Alto teor de Ã¡gua que hidrata a boca, promovendo a produÃ§Ã£o de saliva. Consuma cru em saladas ou lanches.
    PEPINO - Alto teor de Ã¡gua que hidrata a boca, promovendo a produÃ§Ã£o de saliva. Consuma cru em saladas ou lanches. Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay