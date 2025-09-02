Flipar
Alimentos que combatem o mau hálito
Felizmente, a alimentação pode ter um papel fundamental na manutenção de um hálito agradável. Certos alimentos possuem propriedades naturais que ajudam a combater o mau odor bucal, promovendo a limpeza da boca e estimulando a produção de saliva, que é essencial para neutralizar bactérias. Foto: Imagem de Jean-François FAGEOL por Pixabay
MAÇÃ - A textura fibrosa da maçã ajuda a limpar resíduos dos dentes e da língua, enquanto a mastigação estimula a produção de saliva, que combate bactérias causadoras de mau odor. Consuma in natura com casca para potencializar seus efeitos. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Rica em vitamina C e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e combate bactérias bucais. Suas fibras promovem a saciedade e ajudam na digestão. Foto: Imagem de Clarissa19 por Pixabay
IOGURTE NATURAL - Os probióticos do iogurte reduzem os níveis de sulfeto de hidrogênio na boca, responsável pelo mau cheiro. Consuma diariamente sem adição de açúcar. Foto: imagem gerada por i.a
Fonte de cálcio e proteínas, fortalece dentes e gengivas. Também auxilia na digestão e melhora a flora intestinal. Foto: Imagem gerada por i.a
SALSINHA - Contém clorofila, que neutraliza odores na boca. Mastigue folhas frescas após as refeições. Foto: Daniel Souza wikimedia commons
Rica em vitamina C e K, fortalece o sistema imunológico e melhora a coagulação do sangue. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Foto: Povos do Ribeira wikimedia commons
HORTELÃ - O mentol presente na hortelã refresca o hálito e possui ação antibacteriana. Mastigue folhas frescas ou faça chá. Foto: Youtube/MundoBoaForma
Ajuda na digestão e alivia desconfortos estomacais. Também possui antioxidantes que protegem as células. Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay
CHÁ VERDE - Contém catequinas, compostos antioxidantes que reduzem bactérias bucais. Beba sem açúcar após as refeições. Foto: Divulgação/Drogaria Minas Brasil
Rico em antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e auxilia na queima de gordura. Melhora a saúde cardiovascular. Foto: Imagem de apple deng por Pixabay
CENOURA - A textura crocante da cenoura estimula a produção de saliva, ajudando na limpeza bucal. Consuma crua como lanche. Foto: Divulgação
Rica em vitamina A, melhora a saúde ocular e a pele. Suas fibras auxiliam na digestão. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
LIMÃO- A acidez do limão altera o pH bucal, dificultando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Use gotas na água ou mastigue a casca. Foto: Divulgação
Fonte de vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Também auxilia na digestão e tem propriedades antioxidantes. Foto: Reprodução do Youtube
GENGIBRE - Possui propriedades antimicrobianas que eliminam bactérias bucais. Mastigue um pedaço fresco ou faça chá. Foto: Pixabay
Anti-inflamatório natural, alivia dores e desconfortos gastrointestinais. Melhora a circulação sanguínea. Foto: Divulgação
NOZES - Suas gorduras saudáveis ajudam a neutralizar odores fortes na boca. Consuma pequenas porções como lanche. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Ricas em ômega-3, protegem o coração e melhoram a função cerebral. Também possuem antioxidantes. Foto: Nicky Pixabay
PEPINO - Alto teor de Ã¡gua que hidrata a boca, promovendo a produÃ§Ã£o de saliva. Consuma cru em saladas ou lanches. Foto: Imagem de kalhh por Pixabay