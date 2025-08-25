Flipar
Festa de Bruna Marquezine virou piada nas redes, mas Ilha Fiscal mantém seus atrativos
O evento, que aconteceu na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 200 convidados e contou com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho. Foto: Montagem/Reprodução
Entre um buffet sofisticado, bolos temáticos e três mudanças de look da aniversariante, a decoração parece não ter agradado muito os internautas. Foto: Montagem/Divulgação
Inspirada na estética medieval, a festa tinha estofados em verde, toalhas e cortinas rosadas, castiçais altos com velas, mesas baixas e louças na cor prata. Foto: Montagem/Divulgação
Muitos fãs não aprovaram o resultado e criticaram o visual da festa. "Eita, decoração feia da p*", disse um. "Parece aquelas festas vampirescas de filme", zombou outro. Foto: Montagem/Divulgação/Instagram
Outros seguidores disseram que a decoração estava "brega" e "deselegante". "Se isso é luxo, eu tenho zero gosto. Parece filme de terror", comentou uma internauta. Foto: Montagem/Divulgação/Reprodução Instagram
Ao contrário da decoração, o local escolhido para a realização da festa, a Ilha Fiscal, é um dos mais prestigiados do Rio de Janeiro. Foto: Flickr - Marinha do Brasil
A Ilha é um dos pontos turísticos mais emblemáticos do estado do Rio, conhecida principalmente por abrigar o último grande baile do Império antes da Proclamação da República, em 1889. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
Localizada estrategicamente na entrada do porto do Rio de Janeiro, bem ao lado do atual Museu Naval, ela é conhecida por seu imponente palácio em estilo neogótico. Foto: Wikimedia Commons/Diego Baravelli
O castelo foi projetado pelo arquiteto Adolpho José Del Vecchio e inaugurado em 1889, pouco antes do fim do regime monárquico. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
Originalmente, a ilha servia como posto de fiscalização aduaneira, daí o nome “Fiscal”, já que era o local responsável por monitorar e controlar a entrada de mercadorias no porto do Rio de Janeiro. Foto: Wikimedia Commons/Antonio Donioli
Com o tempo, sua função foi se transformando, especialmente após a República, quando passou a ser usada pela Marinha do Brasil para diferentes atividades administrativas e culturais. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
Hoje, a Ilha Fiscal integra o Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). Foto: Wikimedia Commons/Diego Baravelli
O local funciona como museu e espaço de visitação, com exposições permanentes sobre a história naval brasileira e a vida no período imperial. Foto: Wikimedia Commons/Clarissa Sá
O famoso baile oferecido pelo imperador Dom Pedro II foi em homenagem aos oficiais do navio chileno Esmeralda, poucos dias antes da queda da monarquia. Foto: Domínio público/Reprodução
Além de seu valor histórico, a Ilha Fiscal é um cartão-postal pela localização privilegiada. Foto: Flickr - Marinha do Brasil
Do seu entorno é possível apreciar uma vista ampla da Baía de Guanabara, incluindo a Ponte Rio–Niterói, o Pão de Açúcar e o centro da cidade. Foto: Flickr - Marinha do Brasil
O acesso à ilha pode ser feito de barco ou micro-ônibus, em passeios organizados pela Marinha. O trajeto dura em média 20 minutos. Foto: Flickr - Marinelson Almeida
O local também já foi palco de eventos culturais, festas de casamento de famosos e videoclipes. Foto: Flickr - Marinelson Almeida