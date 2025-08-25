Assine
Festa de Bruna Marquezine virou piada nas redes, mas Ilha Fiscal mantém seus atrativos

  • O evento, que aconteceu na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 200 convidados e contou com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho.
    O evento, que aconteceu na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 200 convidados e contou com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho. Foto: Montagem/Reprodução
  • Entre um buffet sofisticado, bolos temáticos e três mudanças de look da aniversariante, a decoração parece não ter agradado muito os internautas.
    Entre um buffet sofisticado, bolos temáticos e três mudanças de look da aniversariante, a decoração parece não ter agradado muito os internautas. Foto: Montagem/Divulgação
  • Inspirada na estética medieval, a festa tinha estofados em verde, toalhas e cortinas rosadas, castiçais altos com velas, mesas baixas e louças na cor prata.
    Inspirada na estética medieval, a festa tinha estofados em verde, toalhas e cortinas rosadas, castiçais altos com velas, mesas baixas e louças na cor prata. Foto: Montagem/Divulgação
  • Muitos fãs não aprovaram o resultado e criticaram o visual da festa.
    Muitos fãs não aprovaram o resultado e criticaram o visual da festa. "Eita, decoração feia da p*", disse um. "Parece aquelas festas vampirescas de filme", zombou outro. Foto: Montagem/Divulgação/Instagram
  • Outros seguidores disseram que a decoração estava
    Outros seguidores disseram que a decoração estava "brega" e "deselegante". "Se isso é luxo, eu tenho zero gosto. Parece filme de terror", comentou uma internauta. Foto: Montagem/Divulgação/Reprodução Instagram
  • Ao contrário da decoração, o local escolhido para a realização da festa, a Ilha Fiscal, é um dos mais prestigiados do Rio de Janeiro.
    Ao contrário da decoração, o local escolhido para a realização da festa, a Ilha Fiscal, é um dos mais prestigiados do Rio de Janeiro. Foto: Flickr - Marinha do Brasil
  • A Ilha é um dos pontos turísticos mais emblemáticos do estado do Rio, conhecida principalmente por abrigar o último grande baile do Império antes da Proclamação da República, em 1889.
    A Ilha é um dos pontos turísticos mais emblemáticos do estado do Rio, conhecida principalmente por abrigar o último grande baile do Império antes da Proclamação da República, em 1889. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
  • Localizada estrategicamente na entrada do porto do Rio de Janeiro, bem ao lado do atual Museu Naval, ela é conhecida por seu imponente palácio em estilo neogótico.
    Localizada estrategicamente na entrada do porto do Rio de Janeiro, bem ao lado do atual Museu Naval, ela é conhecida por seu imponente palácio em estilo neogótico. Foto: Wikimedia Commons/Diego Baravelli
  • O castelo foi projetado pelo arquiteto Adolpho José Del Vecchio e inaugurado em 1889, pouco antes do fim do regime monárquico.
    O castelo foi projetado pelo arquiteto Adolpho José Del Vecchio e inaugurado em 1889, pouco antes do fim do regime monárquico. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
  • Originalmente, a ilha servia como posto de fiscalização aduaneira, daí o nome “Fiscal”, já que era o local responsável por monitorar e controlar a entrada de mercadorias no porto do Rio de Janeiro.
    Originalmente, a ilha servia como posto de fiscalização aduaneira, daí o nome “Fiscal”, já que era o local responsável por monitorar e controlar a entrada de mercadorias no porto do Rio de Janeiro. Foto: Wikimedia Commons/Antonio Donioli
  • Com o tempo, sua função foi se transformando, especialmente após a República, quando passou a ser usada pela Marinha do Brasil para diferentes atividades administrativas e culturais.
    Com o tempo, sua função foi se transformando, especialmente após a República, quando passou a ser usada pela Marinha do Brasil para diferentes atividades administrativas e culturais. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
  • Hoje, a Ilha Fiscal integra o Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).
    Hoje, a Ilha Fiscal integra o Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). Foto: Wikimedia Commons/Diego Baravelli
  • O local funciona como museu e espaço de visitação, com exposições permanentes sobre a história naval brasileira e a vida no período imperial.
    O local funciona como museu e espaço de visitação, com exposições permanentes sobre a história naval brasileira e a vida no período imperial. Foto: Wikimedia Commons/Clarissa Sá
  • O famoso baile oferecido pelo imperador Dom Pedro II foi em homenagem aos oficiais do navio chileno Esmeralda, poucos dias antes da queda da monarquia.
    O famoso baile oferecido pelo imperador Dom Pedro II foi em homenagem aos oficiais do navio chileno Esmeralda, poucos dias antes da queda da monarquia. Foto: Domínio público/Reprodução
  • Além de seu valor histórico, a Ilha Fiscal é um cartão-postal pela localização privilegiada.
    Além de seu valor histórico, a Ilha Fiscal é um cartão-postal pela localização privilegiada. Foto: Flickr - Marinha do Brasil
  • Do seu entorno é possível apreciar uma vista ampla da Baía de Guanabara, incluindo a Ponte Rio–Niterói, o Pão de Açúcar e o centro da cidade.
    Do seu entorno é possível apreciar uma vista ampla da Baía de Guanabara, incluindo a Ponte Rio–Niterói, o Pão de Açúcar e o centro da cidade. Foto: Flickr - Marinha do Brasil
  • O acesso à ilha pode ser feito de barco ou micro-ônibus, em passeios organizados pela Marinha. O trajeto dura em média 20 minutos.
    O acesso à ilha pode ser feito de barco ou micro-ônibus, em passeios organizados pela Marinha. O trajeto dura em média 20 minutos. Foto: Flickr - Marinelson Almeida
  • O local também já foi palco de eventos culturais, festas de casamento de famosos e videoclipes.
    O local também já foi palco de eventos culturais, festas de casamento de famosos e videoclipes. Foto: Flickr - Marinelson Almeida
