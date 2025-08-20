Leite e sua controvérsia: adultos precisam mesmo desse alimento básico?

O leite de coco é uma alternativa popular ao leite de vaca, especialmente em dietas veganas e para aqueles com intolerância à lactose. Feito a partir da carne do coco, o leite de coco é rico em gorduras saudáveis, particularmente triglicerídeos de cadeia média, que podem ter benefícios para a saúde, como melhorar o metabolismo e fornecer energia. Foto: jcomp freepik