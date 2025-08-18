Flipar
Homem decide ‘mudar de vida’ após ganhar medalha em maratona correndo bêbado e descalço
-
Em uma publicação no Instagram, a prefeitura da cidade destacou o "início de um novo ciclo" do homem, que agora aparece calçando tênis. Foto: Montagem/Reprodução Instagram
-
"Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade", diz a legenda do post. Foto: Reprodução/Instagram
-
"Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaque", finaliza o perfil da prefeitura. Foto: Montagem/Reprodução Instagram
-
Morador do Pará, Isaque dos Santos Pinho não só disputou a prova de 8 km como completou o percurso e ainda levou uma medalha para casa! Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Na véspera da prova, o homem contou que estava bebendo em um bar da região. Foto: Reprodução/Instagram
-
No dia seguinte, ao caminhar por uma praça, se deparou com a movimentação de atletas se aquecendo e resolveu se juntar à competição. Foto: Reprodução/Instagram
-
Segundo o próprio, ele tinha esperança de que o exercício ajudasse a "eliminar a ressaca". Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
A história foi contada pelo próprio Isaque em uma entrevista publicada em seu novo perfil Instagram, que já soma mais de 178 mil seguidores. Foto: Reprodução/Instagram
-
O homem não tinha celular e "ganhou" um perfil na rede social criado por amigos. Foto: Montagem/Reprodução Instagram
-
A própria organização do evento entrou na brincadeira, publicando vídeos do mais novo "maratonista" em ação. Foto: Reprodução
-
-
O vídeo que viralizou mostra Isaque acelerando com tudo, ultrapassando vários participantes. Foto: Reprodução
-
“8 km de havaianas e com um pré-treino duvidoso. E vocês achando que precisa de tênis caro para correr”, diz a legenda da publicação. Foto: Reprodução/Instagram
-
Apesar do tom descontraído, o homem afirmou ter planos de mudar de vida, prometendo largar o álcool e os vícios de lado para buscar um emprego. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
"Estou recebendo muito conselho e não vou desistir nunca. Quero participar do esporte mesmo”, disse ele. Foto: Reprodução/Instagram
-
A corrida foi realizada pelas ruas da cidade no dia 27 de julho, organizada por uma academia local. Foto: Montagem/Reprodução
-
Isaque é morador de Garrafão do Norte, um pequeno município de cerca de 25 mil habitantes que fica no nordeste do Pará. Foto: Reprodução/YouTube
-