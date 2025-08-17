Leite e sua controvérsia: afinal, adultos precisam desse alimento básico?

O leite de coco Ã© uma alternativa popular ao leite de vaca, especialmente em dietas veganas e para aqueles com intolerÃ¢ncia Ã lactose. Feito a partir da carne do coco, o leite de coco Ã© rico em gorduras saudÃ¡veis, particularmente triglicerÃ­deos de cadeia mÃ©dia, que podem ter benefÃ­cios para a saÃºde, como melhorar o metabolismo e fornecer energia. Foto: jcomp freepik