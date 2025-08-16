Opções saborosas e saudáveis para implementar no café da manhã

Cappuccino cremoso - O capuccino pode ser feito em casa rapidamente apenas com leite em pó, canela, cacau em pó ou achocolatado e café solúvel dissolvidos em água quente. Algumas receitas indicam o bicarbonato de sódio em pó para proporcionar cremosidade, mas esta também pode ser obtida ao se substituir o leite em pó por creme de leite fresco. Foto: YouTube/Cozinha do Bom Gosto - Gabriela Rossi