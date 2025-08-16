Assine
Opções saborosas e saudáveis para implementar no café da manhã

    Crepioca - Como uma variação da tapioca, pode ser preparada com queijo e outros recheios, como presunto, ricota, frango etc. Comumente, leva apenas ovo, farinha de tapioca e sal. Está cada vez mais comum nas rotinas alimentares de pessoas que praticam atividade física. Foto: YouTube/Receitas Da Cris
    Smoothie de morango - A clássica vitamina matinal dá lugar a este smoothie também muito nutritivo e que fica bastante refrescante. Para uma consistência mais densa, pode-se adicionar, além dos morangos, pedaços congelados de banana ou iogurte grego. Foto: YouTube/Tess Abreu
    Iogurte natural com mel - Fonte de proteínas e probióticos do leite, o iogurte natural combina bem com uma colher de mel, adoçando as manhãs de forma saudável. É uma boa escolha pois é um produto de fácil acesso nos mercados brasileiros. Foto: Divulgação blog Cookpad
    Granola caseira - Mais saborosa e saudável que a industrializada por ter pouco açúcar, nenhum aditivo químico ou conservante. Para prepará-la, basta misturar aveia, açúcar mascavo, castanhas de caju, sementes de linhaça e óleo de soja ou coco. E pode adicionar passas e ameixas secas. Foto: YouTube/Amor Pela Comida
    Café Dalgona - Essa receita, que virou febre nas redes sociais trata-se de uma espuma brilhante de café feita com o produto solúvel em pó, açúcar e água quente batidos na batedeira ou à mão. Pode ser servida quente sobre o café preto tradicional ou fria com leite e gelo. Foto: YouTube/J'adore???
    Cappuccino cremoso - O capuccino pode ser feito em casa rapidamente apenas com leite em pó, canela, cacau em pó ou achocolatado e café solúvel dissolvidos em água quente. Algumas receitas indicam o bicarbonato de sódio em pó para proporcionar cremosidade, mas esta também pode ser obtida ao se substituir o leite em pó por creme de leite fresco. Foto: YouTube/Cozinha do Bom Gosto - Gabriela Rossi
    Pudim de chia - Para quem procura uma receita fit, esta é ótima pedida. Tem grande fonte de ômega 3, antioxidantes, além de ajudar na sensação de saciedade. Sua consistência assemelha-se a um pudim, feito com leite vegetal ou água, e adoçantes naturais, como, por exemplo, o xilitol. Foto:
    Panqueca de banana - Uma alternativa para os adeptos da dieta “low carb”, a panqueca feita com banana é baixa em carboidratos por levar farinha de aveia. Pode ser servida com canela polvilhada, mel e frutas vermelhas ou da estação. Foto: YouTube/TudoGostoso
