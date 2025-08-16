Assine
Perfis falsos são problema recorrente nas redes; dicas para se proteger

  • Em 2024, a atriz Malu Mader, que não tem conta oficial nas redes, enfrentou um caso de perfil falso com 160 mil seguidores.
  • Outras celebridades, como Graciele Lacerda, Fábio Jr., Marcelo Adnet, Lewis Hamilton, Chay Suede e Padre Fábio de Melo (foto), também já foram alvo de golpes similares.
  • Segundo especialistas, esse tipo de golpe é conhecido como "catfishing" e pode acontecer por três motivos. Um deles é o “cyberbullying”, que é a intimidação feita pela internet.
  • Outro motivo é quando se quer chamar a atenção de alguém usando a foto de alguém atraente, por exemplo.
  • Por último existe o “golpe de romance”, que, apesar do nome, se refere a quando se quer obter algum retorno financeiro. Veja como se proteger!
  • Para identificar um perfil falso no Instagram, é essencial observar certos sinais. Um deles diz respeito à verificação de perfil. Contas autênticas de celebridades, figuras públicas e marcas geralmente possuem o selo azul de verificação.
  • Conteúdo e atividade: Verifique a consistência das postagens e interações. Perfis reais apresentam histórico e interações genuínas, enquanto os falsos podem ter atividades genéricas ou automáticas.
  • Seguidores e seguindo: Perfis fakes tendem a ter um número desproporcional de seguidores em relação às contas que seguem.
  • Fotos e informações: Fotos genéricas ou de alta qualidade retiradas da internet são comuns. Use ferramentas de busca reversa para verificar autenticidade. Biografias vagas ou inconsistentes também são indícios.
  • Atividade suspeita: Mensagens diretas com links ou ofertas suspeitas e publicações de spam no feed são sinais claros de fraude.
  • Vários aplicativos costumam ter a opção de denúncia no próprio aplicativo. No Tinder, por exemplo, essa opção fica abaixo da bio dos usuários. Informe se tratar de um perfil falso/spam.
  • No caso do “Happn”, app de relacionamento, é possível denunciar clicando nos três pontinhos do canto superior direito da tela.
  • Alguns advogados recomendam fazer o B.O. mesmo que seja por precaução. Esse tipo de ocorrências pode ser feito via delegacia eletrônica.
  • Se houver golpe financeiro e a vítima não tiver feito a denúncia, por exemplo, o próprio golpista pode acusar a pessoa de ter sido omissa.
  • No Instagram, vá até o perfil suspeito, toque nos três pontos no canto superior direito da tela para abrir as opções; selecione "denunciar" e escolha "é spam" ou "é impróprio".
  • Em seguida, vá em "denunciar conta" e depois “acho que esta conta não deveria estar no Instagram” ou outra opção que seja mais adequada a você.
  • Por último, aperte em “está fingindo ser outra pessoa” e escolha “uma celebridade ou figura pública”, "alguém que conheço" ou "outro". Confirme a denúncia.
  • O processo é parecido para o Facebook. Vá em "Encontrei uma conta que usa meu nome ou minhas fotos", depois siga o passo a passo.
  • No caso do X, vá no perfil da pessoa, acesse os três pontos no canto superior direito e clique em "denunciar @".
  • Caso desconfie de clonagem no WhatsApp, envie um e-mail para support@whatsapp.com e, no campo “assunto”, escreva "“Conta clonada/roubada“". Na mensagem, coloque seu número de telefone com o código do país (+55 XX XXXXX-XXXX) e explique detalhadamente o que aconteceu.
  • É bom lembrar que nos próprios sites oficiais dos aplicativos há as opções “ajuda” ou “help”, onde é possível conseguir todas as instruções atualizadas.
