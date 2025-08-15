Flipar
Para quem gosta de pimenta: comidas mexicanas para fazer em casa
Quesadillas Foto: Youtube/RecipeTin Eats
Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino. Foto: Youtube/RecipeTin Eats
Guacamole Foto: Youtube/COZINHA PARA INICIANTES. SA
Guacamole leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro. Foto: Youtube/COZINHA PARA INICIANTES. SA
Tortillas Foto: Youtube/Temperos e Sabore
As tortillas tÃªm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubÃ¡, sal, manteiga e Ã¡gua morna. Foto: Youtube/Temperos e Sabore
Nachos com chilli Foto: Youtube/Fernando Adore
Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros. Foto: Youtube/Fernando Adore
Burrito de carne Foto: Youtube/Leodenice Camargo
A massa do burrito é feita com farinha de trigo, fubá, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
Taco de carne Foto: Youtube/Leodenice Camargo
Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
Mojito Foto: Youtube/Tô Bem na Cozinha
Mojito Ã© uma bebida que Ã© preparada com rum branco, aÃ§Ãºcar, suco de limÃ£o, Ã¡gua com gÃ¡s, um ramo de hortelÃ£ e gelo picado. Foto: Youtube/TÃŽ Bem na Cozinha
Torta de temales Foto: Youtube/Food Network Brasil
A torta de temales leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado. Foto: Youtube/Food Network Brasil
Feijão mexicano Foto: Youtube/TudoReceitas
Para fazer o feijÃ£o mexicano, sÃ£o necessÃ¡rios feijÃ£o, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiÃ§a calabresa em cubos, carne moÃda, alho e azeitonas verdes. Foto: Youtube/TudoReceitas
Chili com carne Foto: Youtube/Receitas que amo
Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas. Foto: Youtube/Receitas que amo