Flipar
Cidades em diferentes continentes que ficam abaixo do nível do mar; descubra
A região da Holanda foi formada por depósitos de sedimentos de rios e mares ao longo de milhares de anos. Grande parte do território é composta de planícies costeiras e terrenos aluviais, tornando-a naturalmente plana e sujeita a inundações. Foto: wernerredlich/Pixabay
Desde a Idade Média, os holandeses começaram a construir diques, canais e bombas para drenar as áreas alagadas e ampliar terras habitáveis ou para cultivo. Esses polders, como são chamados, são essencialmente terras drenadas que agora ficam abaixo do nível do mar, graças ao controle contínuo de água. Foto: pixabay