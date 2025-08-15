Cidades em diferentes continentes que ficam abaixo do nível do mar; descubra

Assine
  • A região da Holanda foi formada por depósitos de sedimentos de rios e mares ao longo de milhares de anos. Grande parte do território é composta de planícies costeiras e terrenos aluviais, tornando-a naturalmente plana e sujeita a inundações.
    A região da Holanda foi formada por depósitos de sedimentos de rios e mares ao longo de milhares de anos. Grande parte do território é composta de planícies costeiras e terrenos aluviais, tornando-a naturalmente plana e sujeita a inundações. Foto: wernerredlich/Pixabay
  • O litoral holandÃªs estÃ¡ localizado ao longo do Mar do Norte, que Ã© uma regiÃ£o de baixa altitude e tem marÃ©s altas. Essa proximidade com o mar sempre colocou o territÃ³rio sob a ameaÃ§a de inundaÃ§Ãµes.
    O litoral holandÃªs estÃ¡ localizado ao longo do Mar do Norte, que Ã© uma regiÃ£o de baixa altitude e tem marÃ©s altas. Essa proximidade com o mar sempre colocou o territÃ³rio sob a ameaÃ§a de inundaÃ§Ãµes. Foto: Imagem de Hendrik por Pixabay
  • Desde a Idade Média, os holandeses começaram a construir diques, canais e bombas para drenar as áreas alagadas e ampliar terras habitáveis ou para cultivo. Esses polders, como são chamados, são essencialmente terras drenadas que agora ficam abaixo do nível do mar, graças ao controle contínuo de água.
    Desde a Idade Média, os holandeses começaram a construir diques, canais e bombas para drenar as áreas alagadas e ampliar terras habitáveis ou para cultivo. Esses polders, como são chamados, são essencialmente terras drenadas que agora ficam abaixo do nível do mar, graças ao controle contínuo de água. Foto: pixabay
