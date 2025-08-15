Assine
Saciedade que contribui na dieta: frutas com fibras que fazem a diferença

    Frutas de baixo índice glicêmico evitam picos de açúcar no sangue, favorecendo a perda de peso. A alta quantidade de fibras auxilia na digestão e regula o apetite. Isso ajuda a manter a energia estável ao longo do dia. Foto: hippopx.com
    As fibras das frutas retardam a digestão, mantendo a sensação de saciedade por mais tempo. O consumo de frutas também reduz a vontade de comer alimentos calóricos e processados. Assim, ajudam a evitar excessos nas refeições seguintes. Foto: Site coolicias.ao
    Frutas são ricas em vitaminas A, C, e do complexo B, essenciais para a saúde metabólica. Também fornecem minerais como potássio, magnésio e ferro, importantes para o equilíbrio do organismo. Foto: Zé Carlos Barretta wikimedia commons
    Antioxidantes presentes nas frutas combatem os radicais livres e fortalecem o sistema imunológico. Veja algumas frutas que auxiliam na dieta. Foto: Pink Sherbet Photography - wikimedia commons
    Maçã - Contém fibras solúveis como a pectina, que prolonga a saciedade e regula a glicemia. Baixa em calorias, é uma opção prática para comer entre refeições Foto: Imagem de alandsmann por Pixabay
    Pera - Rica em água e fibras, ajuda a hidratar e saciar ao mesmo tempo. Seu índice glicêmico baixo controla a fome por mais tempo. Foto: Sridhar Rao/Wikimedia Commons
    Kiwi - Alta quantidade de fibras e vitamina C melhora a digestão e saciedade. Poucas calorias e ajuda na retenção de líquidos devido ao potássio. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
    Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)- Cheias de antioxidantes e vitamina C, auxiliam no metabolismo. TÃªm poucas calorias e um sabor que reduz a necessidade de aÃ§Ãºcar Foto: Christel, por Pixabay
    O morango possui apenas cerca de 30 calorias por 100g, sendo ideal para quem busca emagrecer sem abrir mão de um alimento doce e saboroso. Seu baixo índice glicêmico ajuda a evitar picos de açúcar no sangue. Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
    O morango contém fibras que promovem saciedade e auxiliam na digestão. Além disso, é uma fonte poderosa de antioxidantes como a vitamina C e os flavonoides, que combatem a inflamação e ajudam na saúde metabólica. Foto: Imagem de romanov por Pixabay
    Ameixa: Rica em fibras e sorbitol, que auxiliam na digestão, além de conter antioxidantes e vitamina K, que protege os ossos. Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
    Abacaxi: Contém fibras e bromelina, uma enzima que melhora a digestão de proteínas, além de ser rico em vitamina C e manganês para ossos fortes. Foto: Youtube/Mamãe Vida Saudável
    Pêssego: Poucas calorias, muitas fibras, vitaminas A e C e potássio, ajudando na saciedade, saúde da pele e na função muscular. Foto: Jack Dykinga wikimedia commons
    Manga: Fornece fibras, vitaminas A (para a visão) e C (para imunidade), além de antioxidantes como os carotenoides, que previnem envelhecimento celular. Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
    Mamão: Fonte de fibras e papaína, enzima que melhora a digestão, além de vitamina A, C e folato, que ajudam na imunidade e renovação celular. Foto: - creative commons hippopx.com
    Maracujá: Rico em fibras, vitaminas do complexo B (para energia) e antioxidantes, com propriedades calmantes que também auxiliam no controle emocional durante dietas. Foto: Fibonacci wikimedia commons
    Goiaba: Rica em fibras que aumentam a saciedade, vitamina C (mais que a laranja) e licopeno, antioxidante que protege as células e reduz o colesterol. Foto: Imagem de Jose Paulo por Pixabay
    Laranja: Contém fibras solúveis, vitamina C, antioxidantes e ácido fólico, promovendo saciedade, imunidade e saúde cardiovascular. O ideal é comer com bagaço. Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
    Tangerina: Fonte de fibras, vitaminas A e C e potássio, que favorecem a saciedade, a visão e o equilíbrio dos eletrólitos. Foto: Imagem de Lars por Pixabay
    Carambola: É uma fruta com baixo valor energético e rica em fibras, água, sais minerais, ácido oxálico e vitamina C. Foto: Scott Bauer wikimedia commons
