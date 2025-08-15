As flores preferidas dos beija-flores: o que elas têm de tão especial?

A Odontonema atrai beija-flores devido à sua abundante produção de néctar e flores vibrantes, que oferecem fonte de energia. Eles são especialmente atraídos pelas cores vermelha e laranja, que indicam presença de néctar. O formato tubular das flores também facilita o acesso do beija-flor ao néctar, estimulando a polinização. Foto: Flickr HORACIO JOSE PATRONE