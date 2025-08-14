Sabe onde é? Maior estrada nacional do mundo tem 14.500 km de extensão

Assine
  • A Highway 1 foi inaugurada oficialmente em 1955 e se tornou essencial para o transporte e o turismo.
    A Highway 1 foi inaugurada oficialmente em 1955 e se tornou essencial para o transporte e o turismo. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Com 14.500 km de extensão, a Highway 1 funciona como um anel viário, conectando todas as capitais estaduais australianas.
    Com 14.500 km de extensão, a Highway 1 funciona como um anel viário, conectando todas as capitais estaduais australianas. Foto: Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia
  • Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Darwin são só algumas das capitais conectadas pela Highway 1.
    Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Darwin são só algumas das capitais conectadas pela Highway 1. Foto: Reprodução Unsplash
  • Esse grande anel viário formado pela Highway 1 é conhecido como "The Big Lap" (A Grande Volta).
    Esse grande anel viário formado pela Highway 1 é conhecido como "The Big Lap" (A Grande Volta). Foto: Reprodução de Facebook
  • A Highway 1 não tem um nome único, justamente por ser composta por diferentes malhas rodoviárias em cada estado.
    A Highway 1 não tem um nome único, justamente por ser composta por diferentes malhas rodoviárias em cada estado. Foto: Reprodução do Youtube Canal Camp Winnie Travelling Australia
  • Em trechos em que corta Nova Gales do Sul, por exemplo, a Highway 1 é chamada de Pacific Highway e Princes Highway.
    Em trechos em que corta Nova Gales do Sul, por exemplo, a Highway 1 é chamada de Pacific Highway e Princes Highway. Foto: Rob Freijs/Wikimédia Commons
  • Em Victoria, a Princes Highway passa pela Great Ocean Road. Na Austrália Ocidental, são Brand Highway e North West Coastal Highway e por aí vai.
    Em Victoria, a Princes Highway passa pela Great Ocean Road. Na Austrália Ocidental, são Brand Highway e North West Coastal Highway e por aí vai. Foto: Diliff/Wikimédia Commons
  • Essa rota pela Highway 1 é considerada uma das maiores aventuras rodoviárias do planeta, passando por praias, cidades grandes, desertos do Outback e florestas tropicais.
    Essa rota pela Highway 1 é considerada uma das maiores aventuras rodoviárias do planeta, passando por praias, cidades grandes, desertos do Outback e florestas tropicais. Foto: Reprodução do Youtube a.j.overlanding
  • Gold Coast, Ningaloo Reef e a Daintree Rainforest são alguns dos lugares famosos pelos quais a Highway 1 passa.
    Gold Coast, Ningaloo Reef e a Daintree Rainforest são alguns dos lugares famosos pelos quais a Highway 1 passa. Foto: Divulgação
  • AlÃ©m disso, quem cruza a Highway 1 tem a chance de avistar a fauna tÃ­pica australiana, como cangurus, coalas e aves exÃ³ticas.
    AlÃ©m disso, quem cruza a Highway 1 tem a chance de avistar a fauna tÃ­pica australiana, como cangurus, coalas e aves exÃ³ticas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Mas viajar pela Highway 1 exige planejamento. Especialmente por conta das variações climáticas e das longas distâncias entre postos de serviço em regiões remotas.
    Mas viajar pela Highway 1 exige planejamento. Especialmente por conta das variações climáticas e das longas distâncias entre postos de serviço em regiões remotas. Foto: Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia
  • É até recomendável evitar dirigir ao amanhecer ou anoitecer para não colidir com animais e fazer paradas frequentes para descanso.
    É até recomendável evitar dirigir ao amanhecer ou anoitecer para não colidir com animais e fazer paradas frequentes para descanso. Foto: Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia
  • Uma viagem para aproveitar completamente a Highway 1 pode levar pelo menos três meses.
    Uma viagem para aproveitar completamente a Highway 1 pode levar pelo menos três meses. Foto: Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia
  • A melhor época pode variar: se for pelo norte, é melhor no inverno (de maio a outubro), mas se for para o sul, o verão é o ideal (de novembro a abril).
    A melhor época pode variar: se for pelo norte, é melhor no inverno (de maio a outubro), mas se for para o sul, o verão é o ideal (de novembro a abril). Foto: Reprodução do x @Melbourne
  • O tipo de veículo ideal também pode variar de acordo com cada trajeto. Carros 4x4, por exemplo, são indicados para áreas mais remotas.
    O tipo de veículo ideal também pode variar de acordo com cada trajeto. Carros 4x4, por exemplo, são indicados para áreas mais remotas. Foto: Divulgação
  • Carros do segmento SUV (com tenda) ou motorhome, são essenciais para se ter conforto.
    Carros do segmento SUV (com tenda) ou motorhome, são essenciais para se ter conforto. Foto: Divulgação
  • Também é importante planejar paradas para descanso e abastecer combustível e água antes de chegar a regiões mais isoladas (como Nullarbor Plain).
    Também é importante planejar paradas para descanso e abastecer combustível e água antes de chegar a regiões mais isoladas (como Nullarbor Plain). Foto: Reprodução do Instagram @biglapbible
  • Apesar de a Rodovia Pan-Americana — que conecta o Alasca, nos Estados Unidos, a Ushuaia, na Argentina — ser considerada a mais longa do mundo, ela atravessa vários países e tem trechos interrompidos.
    Apesar de a Rodovia Pan-Americana — que conecta o Alasca, nos Estados Unidos, a Ushuaia, na Argentina — ser considerada a mais longa do mundo, ela atravessa vários países e tem trechos interrompidos. Foto: Ken Lund/wikimédia Commons
  • Já a Highway 1 é totalmente contínua e dentro de um único país, consolidando-se como a maior estrada nacional do mundo e um dos maiores desafios para viajantes aventureiros.
    Já a Highway 1 é totalmente contínua e dentro de um único país, consolidando-se como a maior estrada nacional do mundo e um dos maiores desafios para viajantes aventureiros. Foto: Divulgação
