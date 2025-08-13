Flipar
‘A Guerra dos Mundos’: detonada por críticos, nova versão de clássico está no streaming
Estrelado por Ice Cube e Eva Longoria, o filme recebeu 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, site influente que agrega críticas de filmes e séries. Uma avaliação péssima assim é algo bem raro na página. Foto: Divulgação
Entre os adjetivos desabonadores que o filme recebeu nos sites especializados, incluindo o IMDb, estão “constrangedor” e “insuportável”. Foto: Divulgação
A releitura de 2025 do clássico “A Guerra dos Mundos” tem direção de Rich Lee. Ela transporta a história escrita por H.G. Wells para os tempos modernos. Foto: Divulgação
Toda a narrativa da nova versão se desenvolve por meio de telas de dispositivos eletrônicos, como smartphones e câmeras de segurança. Foto: Divulgação
Esta é a terceira adaptação famosa do romance de ficção científica para o cinema. Porém, ao contrário da atual, as anteriores tiveram boa recepção de crítica e público. Foto: Divulgação
Anteriormente, os consagrados diretores Alfred Hitchcock e Cecil B. DeMille tentaram adaptar a trama, mas os projetos não foram adiante. Foto: Reprodução
A pioneira entre as versões famosas, de 1953, teve direção de Byron Haskin. O filme foi uma das primeiras grandes produções de ficção científica da era do pós-guerra nos Estados Unidos. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Ambientado em uma pequena cidade da Califórnia na década de 1950, o filme adaptou a invasão marciana de Wells para refletir sobre os temores da época em que foi produzido, especialmente em relação à Guerra Fria e à ameaça nuclear. Foto: Divulgação
O filme, com os atores Gene Barry e Ann Robinson, foi aclamado por seus efeitos especiais inovadores para a época e pela atmosfera de tensão constante. Ele se tornou um clássico cult e seu sucesso ajudou a consolidar a ficção científica como um gênero viável em Hollywood. Foto: Reprodução
Em 2005, “A Guerra dos Mundos” ganhou uma nova versão cinematográfica, com direção de Steven Spielberg. Foto: Divulgação
Estrelada por Tom Cruise, essa versão teve um foco maior no drama humano e na luta pela sobrevivência em um mundo devastado pela invasão alienígena. Foto: Divulgação
Alguns críticos elogiaram a intensidade e o suspense, enquanto outros fizeram ressalvas quanto ao enredo. Ainda assim, foi um dos maiores blockbusters de 2005 e reacendeu o interesse pela obra de Wells. Foto: Divulgação
Além dessas três adaptações maiores, houve produções independentes que usaram o título ou a premissa de invasão marciana, mas não seguiram fielmente o livro de Wells. Foto: - Divulgação
Publicado em 1898, o livro “A Guerra dos Mundos” é um dos romances mais influentes de H.G. Wells, considerado um dos mais importantes autores de ficção científica ao lado de nomes como Júio Verne e Arthur C. Clarke. Foto: - Divulgação
A obra narra a invasão da Terra por marcianos tecnologicamente avançados, uma narrativa que explorou pela primeira vez a ameaça extraterrestre de forma detalhada e realista, influenciando gerações de escritores, cineastas e artistas. Foto: Divulgação
O livro acompanha a luta desesperada da humanidade para sobreviver diante de uma força invasora implacável, com descrições vívidas das máquinas de guerra marcianas e do impacto devastador sobre cidades e populações. Foto: Divulgação
Wells usa a história para refletir sobre temas como o imperialismo, a fragilidade humana e o progresso científico, oferecendo uma crítica social embutida em uma trama cheia de suspense e ação. Foto: Divulgação
Além de sua importância literária, “A Guerra dos Mundos” marcou a cultura popular, inspirando diversas adaptações para o rádio, cinema, televisão e quadrinhos - entre elas, a famosa dramatização radiofônica de Orson Welles em 1938, que causou um pânico real em parte do público na época. Foto: Divulgação
Mais de um século depois de sua publicação, o livro continua atual, alimentando debates sobre tecnologia, ética e a possibilidade da vida extraterrestre, reafirmando seu lugar como um marco da literatura mundial. Foto: Divulgação
