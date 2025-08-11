Flipar
Sem luz e internet: Cientistas alertam para risco de apagão mundial em 2025
Em 2024, vários cientistas manifestaram preocupação com relação a uma gigantesca tempestade solar que poderia causar um "apocalipse" na internet, que poderia durar meses. Foto: reprodução youtube
Esse fenômeno é causado por explosões solares que lançam massa coronal (EMC) em direção à Terra, afetando o campo magnético do planeta, de acordo com especialistas. Foto: reprodução
Durante uma emissão de EMC, ocorrem enormes erupções de gás ionizado a temperaturas elevadas, originadas na coroa solar. Foto: reprodução youtube
Quando esse gás atinge o campo magnético da Terra, pode provocar tempestades geomagnéticas, prejudicando as comunicações e as instalações elétricas. Foto: wikimedia commons Marco Antonio Manzotti Nascimento
Alguns especialistas consideram que esse fenômeno representa uma ameaça significativa para os seres humanos. Foto: Ryoji Iwata Unsplash
Em 2020, no início do ciclo atual, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) participou de um grupo com várias instituições científicas, cada uma com suas previsões. Foto: Department of Commerce / Office of the Secretary 1913
No evento, os cientistas que observaram o comportamento do Sol e notaram um aumento nas manchas solares, muito além das previsões iniciais. Foto: divulgação / Goddard Space Flight Center
Mínimo Solar: Nessa fase, o Sol tem pouquíssima atividade. Foto: reprodução youtube
Máximo Solar: É o período em que o Sol está mais ativo. Foto: reprodução youtube
Declínio: Durante essa fase, a atividade solar diminui e então retorna ao próximo mínimo solar. Foto: wikimedia commons Paul Stewart
Observar as manchas solares e suas erupções é útil para os cientistas preverem as tempestades solares com antecedência, geralmente entre dois a quatro dias antes — a depender da velocidade das partículas expelidas. Foto: divulgação / nasa
Segundo o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, “a Internet atingiu a maioridade numa época em que o Sol estava relativamente calmo e agora está entrando em uma época mais ativa”. Foto: Reprodução/TV Globo
O professor esclareceu que essa supertempestade já aconteceu uma vez, em 1859, mas tem um porém: “É a primeira vez na história da humanidade que houve uma interseção do aumento da atividade solar com a nossa dependência da internet”, disse. Foto: reprodução youtube
O professor lidera um projeto em colaboração com o Naval Research Laboratory para desenvolver um sistema de alerta que ofereça tempo para o caso de uma tempestade solar perigosa se aproximar. Foto: wikimedia commons United States Navy
Segundo ele, o período de reação é curto. Depois de uma EMC potente — que pode ter várias velocidades — são apenas de dois a quatro dias para tomar medidas e reduzir os impactos. Foto: reprodução youtube
Se nuvens de plasma atingem a Terra, o campo magnético age como uma proteção. No entanto, essa interação pode gerar um excesso de carga elétrica que vai direto para o solo. Foto: Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center
Caso haja necessidade, governos, empresas e instituições terão apenas alguns dias para tomar medidas e evitar um desastre tecnológico. Foto: Imagem de Bruno Germany por Pixabay
O professor adverte que os sistemas de aterramento não solucionam a questão: "Conduzir correntes indutivas para a superfície da Terra pode ter um efeito oposto, resultando na possibilidade real de danificar o que originalmente estava seguro". Foto: Imagem de Rushan Ziatdinov por Pixabay
“Se colocar isso no contexto do auge da internet, com seus eletrônicos muito delicados, é algo que poderia fritar o sistema por um período de várias semanas a meses, em termos do tempo que levaria para reparar toda a infraestrutura”, comentou o professor. Foto: Imagem de Pete Linforth por Pixabay
“Todos os interruptores eletrônicos, todos esses armários eletrônicos em todos esses prédios de escritórios. Isso tudo poderia fritar”, completou. Foto: imgix Unsplash
De acordo com Becker, “há cerca de 10% de probabilidade de que, na próxima década, algo realmente grande aconteça e possa acabar com a internet”. Foto: technonews ICT - Flickr