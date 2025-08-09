Flipar
Fãs de Shawn Mendes especulam sobre romance com cantora portuguesa
-
O objetivo dessa tour é promover “Shawn”, seu quinto álbum de estúdio, lançado em 2024, que traz canções como “Heart of Gold”, “Why Why Why” e “Nobody Knows”. Foto: Foto: Instagram Papel Pop
-
Este retorno também representa sua primeira grande turnê desde 2022, quando o cantor precisou interromper suas apresentações para focar em sua saúde mental. Foto:
-
O cantor anunciou a pausa na carreira no dia 9 de julho de 2022. Na ocasião, ele interrompeu a turnê "Wonder". Inicialmente, seriam pelo menos três semanas fora, porém o período sabático estendeu-se por dois anos. Foto:
-
"Parte meu coração ter que dizer isso, mas, infelizmente, terei que adiar as próximas três semanas de shows, até uma segunda ordem. Estou em turnê desde os 15 anos e, para ser honesto, sempre foi difícil estar na estrada longe de amigos e familiares", disse ele na ocasião em uma rede social. Foto: instagram @shawnmendes
-
-
"Depois de alguns anos fora da estrada, senti que estava pronto para voltar, mas essa decisão foi prematura. E, infelizmente, a rotina da estrada e a pressão me pegaram e eu cheguei ao meu limite", prosseguiu. Foto: Instagram @shawnmendes
-
"Depois de falar com minha equipe e profissionais de saúde, preciso tirar um tempo para me curar e cuidar de mim e da minha saúde mental, antes de tudo", desabafou. Foto: Instagram @shawnmendes
-
"Nós estávamos esperançosos de que eu pudesse continuar com o resto das datas depois de uma folga muito necessária, mas, neste momento, tenho que colocar minha saúde como minha primeira prioridade”, completou. Foto:
-
-
A turnê interrompida em julho de 2022 teve início em março daquele ano e estava planejada para se estender até o início de 2023. Batizada de "Wonder" (maravilha, em português), ela teria 87 shows entre EUA, Canadá e Europa. Foto:
-
Dos 87 shows previstos, apenas 7 foram realizados. A turnê era uma forma de divulgar o álbum, também chamado “Wonder”, que foi lançado em dezembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Foto: Instagram @shawnmendes
-
O disco “Wonder” tem 14 faixas, incluindo "Monster", uma parceria dele com Justin Bieber (foto), cantor também canadense que é uma grande inspiração de Mendes. Foto: flickr Adam Sundana
-
-
Os rumores de que Shawn Mendes incluirá Brasil e México na turnê atual ganharam mais um capítulo. O jornal Diario Extra, da Costa Rica, publicou uma entrevista com o fotógrafo Heiner Castillo, que tem acompanhado o cantor em suas apresentações, e colocou os dois países no roteiro dos shows. Foto: Shawn Mendes Instagram
-
“Ele me chamou para a turnê mundial. Também foi uma surpresa para mim, porque eu pensava: ‘Bom, já participei da última turnê na América do Sul, tudo certo, superdivertido, uma experiência bonita, mas deve acabar aí’, afirmou o fotógrafo costarriquenho. Foto: Reprodução/Instagram
-
Por enquanto, de acordo com a programação divulgada até o momento, há apenas Estados Unidos, Canadá e países da Europa no roteiro. Foto:
-
-
Mendes cantou no Rock in Rio em setembro de 2024. E se apresentou no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, em março de 2025. O cantor realizou um momento especial de "brasilidade" no palco, com uma versão de samba de "Youth" e a música "Mas que nada" de Jorge Ben Jor. Ele já havia feito shows no Brasil em 2017, 2018 e 2019. Foto: Reprodução/Multishow
-
Shawn Mendes nasceu em 08/08/1998 na pequena cidade de Pickring, no estado canadense de Ontário. Cantor, compositor e modelo, ele começou a ficar famoso em 2013, quando postou vídeos de cover no aplicativo Vine. Foto: Instagram @shawnmendes
-
Ele foi criado em um lar religioso e a mãe é inglesa. Mendes é apaixonado por esportes e pratica hóquei no gelo. Foto: Instagram @shawnmendes
-
-
Shawn Mendes namorou a cantora cubana Camila Cabello entre 2019 e 2021. O canadense tambÃ©m jÃ¡ fez trabalhos como dublador e na televisÃ£o, a maioria interpretando ele mesmo. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
-
Mendes tem mais de 70 milhões de seguidores no Instagram e é considerado um galã. "Mercy", "There's Nothing Holdin' Me Back", "Treat You Better" e "Stitches" são alguns dos seus grandes sucessos. Foto: Reprodução Instagram