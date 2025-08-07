Flipar
Mulher garante ser tataraneta da Rainha Vitória e cobra reconhecimento da família real
-
Angela Webb-Milinkovich, de 47 anos, afirma ser tataraneta da Rainha Vitória e de seu suposto amante, John Brown, um criado escocês. Foto: Reprodução/Instagram
-
A tese é baseada em pesquisas da historiadora Fern Riddell, que sugere que a bisavó de Angela, Mary Ann, seria filha do casal. Foto: Reprodução/Instagram
-
Segundo ela, há indícios de que Vitória teria enviado a criança à Nova Zelândia para evitar escândalos, e depois ajudado a família a retornar à Escócia, oferecendo abrigo em Balmoral. Foto: Stuart Yeates from Oxford, UK - Flickr
-
Agora, a assistente social, moradora de Minnesota, nos Estados Unidos, busca reconhecimento histórico da família real britânica sobre esse possível "traço sanguíneo real". Foto: Reprodução
-
-
Segundo Angela, ela deseja apenas o reconhecimento histórico da ligação e não benefícios financeiros. Foto: Reprodução
-
“Meu principal objetivo é que a história seja reconhecida. Quero que o relacionamento deles seja reconhecido e que a família real pare de dizer que isso não aconteceu", disse ela. Foto: talpeanu/Pixabay
-
A família dela possui relíquias que teriam pertencido à rainha e a Brown, incluindo um broche e até uma mecha de cabelo. Foto: Jessica Crawford/Pixabay
-
-
Angela tem a intenção de fazer um teste de DNA, apesar de achar que a comprovação é difícil devido às quatro gerações de distância. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
-
Em seu livro, Fern Riddell conta que havia cartas em que Vitória chamava Brown de "meu amado" e até relatos de que ela pediu para ser enterrada com fios de cabelo do ex-amante. Foto: Wikimédia Commons/Franz Xaver Winterhalter
-
Todos esses indícios, segundo a autora, teria sido destruído a mando do filho mais velho da rainha, Eduardo VII. Foto: Domínio Público
-
-
“Escândalos geram perguntas. Gostaria que admitissem que não foi certo encobrir e destruir provas do relacionamento que eles compartilhavam", declarou Angela. Foto: Freepik/Imagem gerada por IA
-
A Rainha Vitória foi uma das monarcas mais importantes da história do Reino Unido. Foto: Domínio Público
-
Ela nasceu em 24 de maio de 1819 e reinou por impressionantes 63 anos, de 1837 até sua morte, em 1901. Foto: Domínio Público
-
-
Seu longo reinado ficou conhecido como Era Vitoriana, um período marcado pela Revolução Industrial, expansão do Império Britânico e mudanças profundas nos costumes e na cultura britânica. Foto: Wikimedia Commons/ Biswarup Ganguly
-
Vitória casou-se em 1840 com seu primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gota, com quem teve nove filhos. Foto: Domínio Público
-
Muitos desses filhos casaram-se com membros de outras famílias reais europeias, rendendo a Vitória o apelido de "Avó da Europa". Foto: Domínio Público
-
-
Após a morte de Vitória, em 22 de janeiro de 1901, seu filho Eduardo VII assumiu o trono britânico. Foto: Domínio Público