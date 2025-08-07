Flipar
É facil entender por que Bruges é a ‘Veneza do Norte’; deslumbre-se com seus canais
Igreja de São Salvador (Catedral de Bruges desde 1788) - Bruges, Bélgica - William Warby/Wikimédia Commons Foto: William Warby/Wikimédia Commons
O coração de Bruges, a Markt, é uma praça cercada por edifícios históricos e restaurantes. No centro, destaca-se a estátua de Jan Breydel e Pieter de Coninck, heróis flamengos. Ao redor, há construções icônicas como o Belfort e o Provinciaal Hof. Foto: Imagem por Pixabay
A praça é palco de mercados e eventos durante o ano, sendo um excelente ponto de partida para conhecer a cidade. No inverno, abriga um charmoso mercado de Natal e uma pista de patinação no gelo. Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
O Belfort de Bruges é uma torre medieval impressionante de 83 metros de altura, um dos marcos mais icônicos da cidade. Construído no século XIII, abriga um carrilhão com 47 sinos e oferece uma vista panorâmica espetacular para quem encara seus 366 degraus. Foto: Wolfgang Staudt/Wikimédia Commons
A torre já serviu como tesouraria e arquivo da cidade, além de ser um símbolo do poder comercial medieval. O som dos sinos tocando no alto da cidade torna a experiência ainda mais especial para os visitantes. Foto: Flickr Wolfgang Staudt
Conhecida como a "Veneza do Norte", Bruges encanta com seus românticos canais que cortam a cidade. Os passeios de barco são uma das atrações mais populares, oferecendo uma perspectiva única das construções medievais e pontes charmosas. Foto: Imagem de Andreas H. por Pixabay
Durante o trajeto, é possível admirar casas históricas, igrejas e jardins escondidos. Caminhar pelas margens dos canais ao entardecer também proporciona uma experiência inesquecível, com reflexos dourados da arquitetura refletindo na água. Foto: Imagem de trixtammy por Pixabay
A Basílica do Sangue Sagrado é uma das igrejas mais importantes de Bruges, famosa por guardar uma relíquia que, segundo a tradição, contém o sangue de Cristo. Situada na Praça Burg, a igreja tem duas partes distintas: uma capela inferior românica simples e uma capela superior gótica ricamente decorada. Foto: Flickr Lucas Rocha
A relíquia é exibida diariamente aos fiéis e turistas. Anualmente, acontece a Procissão do Sangue Sagrado, uma celebração religiosa que atrai milhares de pessoas às ruas da cidade. Foto: Matt Hopkins/Wikimédia Commons
O Begijnhof de Bruges é um oásis de paz no meio da cidade. Fundado no século XIII, era originalmente um convento para beguinas, mulheres religiosas que viviam em comunidade sem fazer votos definitivos. Hoje, o local abriga freiras beneditinas e um pequeno museu sobre a vida das beguinas. Foto: Balou46/Wikimédia Commons
Suas casinhas brancas e o belo jardim com árvores centenárias tornam o ambiente perfeito para um passeio tranquilo. Na primavera, os campos se enchem de flores amarelas, criando uma paisagem encantadora. Foto: Thaler Tamas/Wikimédia Commons
O Groeningemuseum é um dos museus mais importantes da Bélgica, reunindo uma coleção impressionante de arte flamenga. O acervo inclui obras de mestres como Jan van Eyck, Hans Memling e Hieronymus Bosch, representando o auge da pintura flamenga primitiva. Foto: Divulgação
Além disso, há exposições de arte moderna e contemporânea. A visita ao museu permite um mergulho na história da arte, desde o século XV até os dias atuais, sendo um destino imperdível para amantes da cultura. Foto: Flickr Musea Brugge
A Praça Burg é um dos pontos mais emblemáticos de Bruges, cercada por edifícios históricos magníficos. Entre os destaques estão a Prefeitura (Stadhuis), um dos prédios góticos mais antigos da Bélgica, e a Basílica do Sangue Sagrado. Foto: Flickr David Cunningham
A praça também abriga o elegante Palácio da Justiça e outras construções renascentistas. É um local ideal para tirar fotos, conhecer a arquitetura ou simplesmente relaxar em um dos cafés enquanto observa o movimento da cidade. Foto: Superchilum/Wikimédia Commons
A Igreja de Nossa Senhora é uma das mais impressionantes de Bruges, conhecida por sua torre de 115 metros, a mais alta da cidade. No interior, abriga uma das obras-primas de Michelangelo, a escultura "Madonna e Criança", esculpida em mármore branco. Foto: Diocese de Bruges
A igreja tambÃ©m possui tÃºmulos de importantes figuras histÃ³ricas, como Maria de Borgonha e Carlos, o Ousado. Com sua arquitetura gÃ³tica imponente, Ã© um local fascinante para conhecer a histÃ³ria e a arte sacra. Foto: Flickr ArcheoNet Vlaanderen
O Sint-Janshuismolen é um dos últimos moinhos de vento históricos ainda em funcionamento em Bruges. Construído em 1770, está localizado às margens do anel verde da cidade e oferece uma vista panorâmica incrível da região. Foto: Marc Ryckaert/Wikimédia Commons
Diferente de muitos moinhos apenas decorativos, este ainda mói grãos e pode ser visitado por dentro. O local é perfeito para um passeio ao ar livre, permitindo uma experiência única em um dos cartões-postais mais autênticos de Bruges. Foto: - Flickr Geert Verhaeghe
O Choco-Story é um museu dedicado à história e ao processo de fabricação do famoso chocolate belga. A exposição mostra desde a origem do cacau até as modernas técnicas de produção, passando pela importância do chocolate na cultura belga. Foto: Flickr AT.NL, Graham Dash e dave G-H
O museu inclui degustações irresistíveis e demonstrações ao vivo de mestres chocolatiers. Ideal para quem deseja aprender mais sobre esse doce tão apreciado e, claro, provar algumas das melhores criações da cidade. Foto: Flickr SK Joines, Annie Banham, Kristina D.C. Ho, Ryan Hadley, Chris Willey e dave G-H