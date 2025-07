Jornalista da GloboNews é hostilizada em loja: ‘Vocês são insuportáveis’

E ela não parou: "Vai botar no jornal? Ai, eu estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Eu trabalho para cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!” Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais