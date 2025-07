‘Calmante natural’, maracujá tem múltiplos usos e propriedades medicinais

A polpa e as folhas do maracujá são ricos em antioxidantes, como vitamina C, betacarotenos, flavonoides e antocianinas. Eles protegem as células responsáveis pela produção de insulina, ajudando no controle dos níveis de glicose no sangue e na prevenção da diabetes. Foto: Imagem de JetalProduções por Pixabay