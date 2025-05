Festival une literatura e música com homenagem a Milton Nascimento

O cantor gravou, ao todo, 34 álbuns, sendo condecorado com cinco estatuetas do Grammy Awards. Entre as quais se destacaram a de Best World Music Álbum em 1998 por "Nascimento" e a de Best Contemporary Pop Album em 2000 do Grammy Latino por "Crooner". Foto: Grammy 1998 -Milton Portela - Reprodução X @MiltonBitucas