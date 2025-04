Machu Picchu: Patrimônio da Humanidade tem história cativante

Machu Picchu foi construída pelos incas no século XV, no alto das Cordilheira dos Andes 2.430 metros acima do nível do mar, no vale do rio Urubamba. Ela foi levantada a mando do imperador Inca Pachacútec e sua altitude pode estar relacionada com a religiosidade do povo local, com o intuito de se aproximar dos deuses. Foto: Mathias Ripp - Wikimédia Commons